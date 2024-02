Hamburg. Neuer Spielplatz, Öffnungszeiten, Uhu-Voliere: Pläne des Bezirks sind ganz anders als im vereinbarten Zukunftskonzept. Die Gründe.

Einst stritten sie sich vehement. Heute stehen sie zusammen und sind sich einig in ihrer Kritik am Bezirk Altona. Die jeweiligen Vertreter der beiden Bürgerbegehren zur zukünftigen Entwicklung des Wildgeheges Klövensteen in Hamburg-Rissen sind unzufrieden, enttäuscht und fühlen sich vorgeführt.