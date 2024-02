Hamburg. Nach jahrelangem Leerstand starten Bauarbeiten auf dem Grundstück an der Reventlowstraße. Aber wer einziehen wird, ist unklar.

Ein riesiger Kran ragt in den Himmel, auf dem Gehweg steht ein Baucontainer, es wird auch kräftig gebuddelt: An der Reventlowstraße in Othmarschen wird offensichtlich gebaut. Dabei geht es allerdings nicht um den derzeit so heiß diskutierten Bereich, der fahrradfreundlicher werden soll, sondern es geht um ein anderes Projekt nahe dem S-Bahnhof, das allerdings seinerzeit auch sehr umstritten war: Die vom Träger SterniPark geplante und von Nachbarn abgelehnte Kita in einer Villa im hiesigen Wohnviertel.