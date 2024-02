Altona. Fahrrad-Club fordert Umsetzung der Baustelle an der Reventlowstraße. 200 Menschen demonstrieren – mit Zwischenrufen von der Gegenseite.

Nachdem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zu einer Demonstration aufgerufen hatte, haben sich am Sonnabend rund 200 Radfahrerinnen und Radfahrer in Othmarschen eingefunden. Unter dem Motto „Radwegestopp in der Reventlowstraße – nicht mit uns!“ forderten sie die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen an der Reventlowstraße, deren Durchführung derzeit auf der Kippe steht.