Hamburg. Nach langjährigen Querelen wechselte der denkmalgeschützte Katharinenhof 2022 den Besitzer, der konkrete Pläne hat. Woran es hakt.

„Gut Ding will Weile haben“, lautet ein Sprichwort. Wenn das immer zutrifft, dann wird es in diesem Fall besonders gut oder gar nichts mehr. Die Querelen um den Katharinenhof in Blankenese ziehen sich nun schon über Jahrzehnte hin.