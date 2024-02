Hamburg. Nach dem heftigen Unfall nahe dem Elbtunnel kommt es zu bizarren Szenen. Ein Bundeswehrsoldat wird zum Helfer der Polizei.

Es begann als heftiger Unfall auf der A7 und endete mit einem Großeinsatz der Polizei Hamburg. Die rekonstruiert das Geschehen nach ersten Erkenntnissen so: Gegen 17.30 Uhr am Donnerstagnachmittag, mitten im Berufsverkehr, geriet kurz hinter dem Elbtunnel zwischen den Anschlussstellen HH-Othmarschen und HH-Bahrenfeld ein Auto ins Schleudern. Es prallte zunächst in die Leitplanke und kollidierte anschließend mit vier weiteren Fahrzeugen.