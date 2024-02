Hamburg. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Kleinwagen und wurden schnell fündig. Gleich mehrere Einkaufstüten konnten sichergestellt werden.

Vor Kurzem waren es noch Reisende am Hamburger Hauptbahnhof, die anhand eines ungewöhnlichen Geruchs aus einem Schließfach einen Mann und seinen, mit 100 Gramm Marihuana sowie 36 Tabletten rauschgiftartiger Substanzen gefüllten Rucksack auffliegen ließen. Am frühen Mittwochabend gegen 18.33 Uhr witterten nach Abendblatt-Informationen jetzt Zivilfahnder die Drogen-Spur und hielten einen Kleinwagen an.