Hamburg. Das Bündnis fordert einen vierwöchigen Baustopp, um eine entsprechende Klage einreichen zu können. Dies sei ein „Gebot der Fairness.“

Die Initiative Sternbrücke hat kurzfristig für den Montagmorgen, 19. Februar, zu einer Versammlung an der Sternbrücke in Altona aufgerufen. Das teilte das Bündnis am späten Sonntagabend mit. Um 6.30 Uhr soll es losgehen.