Hamburg. Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen eine Karambolage verursacht – mit massiven Folgen für den Verkehr in Hamburg.

Ein Unfall hat am Donnerstagmorgen (15. Februar) auf der Autobahn 7 kurz hinter dem Elbtunnel in Hamburg einen massiven Stau in Richtung Norden verursacht. Nach Angaben der Polizei wechselte gegen 7.30 Uhr ein Autofahrer in Höhe der Anschlussstelle HH-Bahrenfeld vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen.