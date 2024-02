Hamburg. Nach Kritik am neuen „Amphibienleitsystem“ in Blankenese rief Steuerzahlerbund zur Hilfsaktion auf. Wer alles kam und wer fehlte.

Was für ein Rummel für ein paar Kröten: Noch nie hat ein Termin zur Einweisung von Freiwilligen für den Krötentransport in Hamburg solch einen Wirbel verursacht. Kamera-Teams, zahlreiche Helfer und Interessierte, sogar der Nabu-Chef persönlich fanden sich am Sonnabendmorgen am Jenischpark in Othmarschen ein.