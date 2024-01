Hamburg. Mit Deiters gibt es in Hamburg seit 2022 einen rheinischen Karnevalsladen. 2000 Outfits sind vorrätig. Was derzeit gefragt ist.

Montagmorgen in Hamburg: Während auf dem Marktplatz im Einkaufszentrum Mercado, wo unter anderem Deutschlands beste Wursttheke steht, das Leben so langsam erwacht und der ein und andere verschlafene Mitarbeiter in eines der vielen Geschäfte des Einkaufszentrums in Hamburg-Ottensen trottet, herrscht in einem Laden erstaunlich rege Betriebsamkeit.