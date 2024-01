Hamburg. Ein Zeuge hatte die zwei Männer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Seine Angaben führten die Ermittler auf die richtige Spur.

Das Geräusch von zerspringendem Glas ließ einen Mann am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr in der Leunastraße im Bezirk Altona aufhorchen. Zwei Männer hatten sich augenscheinlich an einem, in der Straße geparkten, Wohnmobil zu schaffen gemacht und eine Scheibe eingeschlagen, als sie von dem Zeugen entdeckt wurden.