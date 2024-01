Hamburg. Das Kulturfest startet in die fünfte Runde. Ab dem 28. Januar geht es los – Veranstaltungen an elf Spielorten. Ein Überblick.

Das Crossdorf-Festival in Hamburg-Osdorf, das dieses Jahr bereits zum fünften Mal an den Start geht, beginnt in wenigen Tagen: Ab dem 28. Januar erwarten die Besucher des Kulturfestes rund 30 Veranstaltungen an elf verschiedenen Orten im Stadtteil. Die Veranstalter – das Osdorfer Theaterkollektiv Nysen – hat sich einiges einfallen lassen: von unterschiedlichsten Musik-Acts, über Workshops und Angebote für Kinder bis hin zu Kunstausstellungen.

Eröffnet wird das Crossdorf-Festival am Sonntag (28. Januar) um 12 Uhr in der St. Simeon-Kirche. Zwei Wochen lang gibt es dann ein buntes Programm. Ein Überblick:

Osdorf wird Crossdorf: Kunstwettbewerb und Ausstellungen

Bei dem Stadtteilkulturfestival in Osdorf wird es vor allem um eins gehen: Kunst. Neben dem Kunstwettbewerb „Mein Crossdorf“ stellt die expressive Künstlerin Martina Großkopf im Foyer des Elbe-Kinos ihre Malereien aus. In der St. Simeon-Kirche präsentiert außerdem Künstlerin und Musikerin Carmen Fuchs ihre Lichtmalerei. Der Eintritt für die beiden Ausstellungen ist frei.

Auch verschiedene musikalische Auftritte finden im Rahmen des Festivals ihren Platz: So tritt beispielsweise die Hamburger Klezmerband Die Mischpoke am Sonntag, 28. Januar (ab 18 Uhr), im Bürgerhaus Bornheide auf (Eintritt 20 Euro, ermäßigt 12 Euro, Stadtteilkarte 5 Euro). Am „Abend der Chöre“ am Montag, 29. Januar, in der St. Simeon-Kirche kommen um 19.30 Uhr alle Osdorfer Chöre zum gemeinsamen Singen zusammen.

Crossdorf in Osdorf: Internationale Bands und viel Kinderprogramm

Die Folkpop-Band Gwennyn aus der Bretagne ist am Dienstag (30. Januar) ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bornheide (Eintritt 20 Euro, ermäßigt 12 Euro, Stadtteilkarte 5 Euro). Und zum plattdeutschen Liederabend in der St. Simeon-Kirche lockt am Mittwoch (31. Januar) um 19.30 Uhr das Klaus Groth Trio (Eintritt 20 Euro, ermäßigt 12 Euro). Schwedische Folkmusik gibt es zudem am Sonnabend (10. Februar) ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bornheide mit dem Mayr Larsson Trio (Eintritt 20 Euro, ermäßigt 12 Euro, Stadtteilkarten 5 Euro).

Lesen Sie auch

Neben Bilderbuchkino, Spielenachmittag und „Crossis Kinderfest“ am Sonntag (4. Februar) bietet das Crossdorf-Festival für die kleinen Gäste auch Workshops: Am Sonnabend (3. Februar) können sich die Jungen und Mädchen (ab 6 Jahren) im Theaterspielen erproben oder am Workshop „HipHop meets Popping“ (ab 10 Jahren) teilnehmen. Beide Workshops sind kostenlos, um eine Spende wird gebeten (Anmeldung ist erforderlich unter: info@crossdof.de).

Crossdorf-Festival: Auch ein Zirkus kommt nach Osdorf

Der Kinderliedermacher Burghardt Wegner gibt am Sonnabend (10. Februar) um 15 Uhr ein Kinderkonzert in der St. Simeon-Kirche (Eintritt 5 Euro, Familienkarte 17 Euro). Und auch der Zirkus kommt in die Stadt: Der Circus Abrax Kadabrax um Künstler Andree Wenzel entführt das Publikum am Donnerstag (1. Februar) in eine zauberhafte Welt (Eintritt zwischen 5 und 12 Euro).

Sportlich aktiv wird es beim Boßeln: Unter dem Motto „Cross durchs Dorf“ geht es am Donnerstag (8. Februar) mit dem Bollerwagen durch die Feldmark von der Maria-Magdalena-Kirche bis zur St. Simeon-Kirche. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist unter schaffer@st-simeon-osdorf.de notwendig.