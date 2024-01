Altona Schwelbrand in Wohnhaus – Feuerwehr rettet drei Menschen

Die Feuerwehr wurde um 23.15 Uhr am Sonnabend zum Brandort an der Stresemannstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte konnte drei Menschen aus dem Wohnhaus rettet.

In einem Haus an der Stresemannstraße brannte ein Verteilerkasten. Als die Rettungskräfte eintrafen, standen Bewohner an den Fenstern.