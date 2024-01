Dr. Johannes Wimmer – nun ist der Hamburger Moderator auch noch Hundeexperte

Hamburg. Der TV-Moderator, Bestseller-Autor und Mediziner Dr. Johannes Wimmer ist in den sozialen Medien nun verstärkt in Sachen Hund unterwegs: Mit seinem Jagdhund macht Wimmer, der am 17. November vorerst letztmals die NDR-Talkshow moderiert hatte, Werbung für Nahrungsergänzungsmittel für Hunde.

Auf seinem anderen offiziellen Instagram-Account mit 117.000 Followern hat Wimmer aus Hamburg-Altona seinen Primus ohnehin schon häufiger gezeigt, seine Follower kennen den braunen Jagdhund bereits länger.

Dr. Johannes Wimmer: Familienhund Primus ist immer mit dabei

Der Familienhund der Wimmers ist ja auch ein fester Bestandteil des Alltags. Mal macht Wimmer mit seinem Hund zusammen Yoga, mal sieht man den Jagdhund einen Regenschirm apportieren oder beide gehen am Elbstrand entlang spazieren.

Nun aber preist Herrchen mit seinem Hund auf Instagram unter #prometheus_dr.wimmer Nahrungsergänzungsmittel für Hunde an – gemeinsam mit Carolin Fischer, der Gründerin und Inhaberin der Prometheus Veterinary Nutrition GmbH. Wimmer ist an dem Unternehmen beteiligt.

Der TV-Arzt trinkt grüne Smoothies, sein Hund bekommt Nahrungsergänzung

Während Johannes Wimmer gern täglich grünen Smoothie trinkt, bekommt Primus jeden Tag eine Tablette, die ihn gesund halten soll, erzählt der Humanmediziner in einem Werbevideo.

Dr. Johannes Wimmer aus Hamburg: Sein Hund soll gut versorgt sein

„Als Mediziner weiß ich natürlich relativ gut, welche Nährstoffe in welchen Nahrungsmitteln stecken, aber als Hundehalter mache auch ich mir natürlich immer wieder Gedanken, ob mein Hund Primus tatsächlich so gut mit allen Nährstoffen versorgt ist, wie ich es mir wünsche“, so Johannes Wimmer.

Auf dem neuen Instagram-Kanal mit mittlerweile mehr als 6400 Followern geht es aber nicht nur um Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch um Wissenswertes rund ums Thema Hund. Etwa um die Angst der Vierbeiner vorm Silvesterfeuerwerk, wie man seinem Hund Tabletten gibt oder warum Ruhephasen für die Tiere so wichtig sind.