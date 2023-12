Christmas Garden in Hamburg: Das Lichtspektakel im Botanischen Garten begeistert zahlreiche Besucher – doch aus Sicht der Naturschützer stört es die Tierwelt.

Das Lichtspektakel in Hamburg lockt im Winter viele Besucher an. Doch Naturschützer sehen das Wohl vieler Tiere in Gefahr.