Joachim Begemann an der Stelle zwischen Stresemannstraße und Plöner Straße, an der er für mutmaßliches Falschparken wiederholt Strafzettel kassierte. Mit einer Petition an die Innenbehörde fordert der Bewohner der Neuen Mitte Altona Anwohnerparkausweise für Autobesitzer aus seinem Viertel.