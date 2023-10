Hamburg-Altona: Dieser Supermarkt hat „Deutschlands beste Wursttheke“

Kunden nannten bundesweit ihre Favoriten. Was das Angebot in dem Hamburger Markt so besonders macht und wo er genau zu finden ist.

Hamburg. Wer sich schon immer gefragt hat, wo sich eigentlich Deutschlands beste Wursttheke befindet, der wird nun endlich die Antwort bekommen. Denn hochoffiziell ist in dieser Woche die Auszeichnung an das Rewe Center in Hamburg-Altona gegangen. Den Titel teilt sich der Markt mit neun weiteren Filialen im ganzen Land.

Laut einer Pressemitteilung habe der Markt an der Max-Brauer-Allee in dem Wettbewerb des Salamispezialisten Wiltmann und der vom Jahreszeiten Verlag herausgegebenen Food-Magazine „Lafer – Johann Lafers Journal für den guten Geschmack“, „Der Feinschmecker“ und „Foodie“ überzeugen können.

Hamburg-Altona: Mitarbeiter der Supermarkt-Wursttheke freuen sich

Die Begeisterung im Rewe Center direkt neben dem Bahnhof Altona ist groß: „Alle waren sehr gespannt. Umso mehr haben wir uns dann gefreut, als es geklappt hat. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dass wir den Kunden so glücklich machen mit dem, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag leisten“, sagt Filialleiter Pierre Albers. Um den Titel gebührend zu feiern, solle in Kürze ein Event für die Mitarbeiter stattfinden, bei dem alle noch einmal auf den Erfolg anstoßen können.

Was aber macht den Fleischtresen an der Max-Brauer-Allee so besonders? Pierre Albers glaubt: „Wir haben ein großes und qualitativ hochwertiges Angebot. Dazu zählen auch eigenen Kreationen wie Fleischsalate und bestimmte Wurst- und Räucherwaren.“

Beste Wursttheke: Jury wählte Gewinner-Supermarkt

Der Wettbewerb wurde bereits zum 22. Mal ausgetragenen. Das Prozedere: Im Juni und Juli dieses Jahres sind die Leserinnen und Leser dem Aufruf der Food-Magazine gefolgt und haben den Redaktionen ihre persönliche Lieblingstheke verraten.

Die zehn meistgenannten Märkte tragen nun den Titel „Beste Wursttheke Deutschlands“. Aus ihnen wählt eine Expertenjury dann noch den ersten Platz. Dieser ist in diesem Jahr an das Edeka Frischecenter Wagner in Coburg gegangen.

Hamburg-Altona: Auch TV-Koch Johann Lafer gehörte zur Jury für die beste Wursttheke

Zu Jury gehörten neben TV-und Spitzenkoch Johann Lafer unter anderem auch Feinschmecker-Chefredakteurin Deborah Middelhoff und der Fleischbotschafter Thomas Müller.

Alle Finalisten des Jahres 2023:

Rewe Center in Hamburg-Altona

Edeka WEZ in Stadthagen

Tegut… gute Lebensmittel in Marburg-Wehrda

Rew Rahmati in Solingen-Ohligs

Edeka Harmeling in Bocholt-Holtwick

Rewe Center Ludorf in Heppenheim

Gebauer´s EDEKA Center in Göppingen

Edeka Kissel SBK in Bruchsal

Rewe Supermarkt in Fürth

Edeka Frischecenter Wagner in Coburg

Über den Markt in Altona heißt es: „Die 23 Meter lange Bedienungstheke im Rewe Center in Altona lässt keine Wünsche offen. Die üppige Auswahl mit mehr als 300 verschiedenen Wurst- und Schinkenspezialitäten, die sorgfältige Präsentation, die Frische der Wurstwaren und die herzliche und kompetente Beratung durch die 36 Mitarbeiter hinter der Theke machen den Einkauf für die Kunden zum Erlebnis.“