Groß Flottbek: Mahnwache für getöteten Radler (15) geplant – „große Trauer“

Nach dem tödlichen Unfall am Dienstag an einem Aldi-Parkplatz in Groß Flottbek haben bereits viele Menschen Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt.

Hamburg. Mit einer Mahnwache soll am Sonnabend (2. September) des 15-Jährigen gedacht werden, der am Dienstag an der Osdorfer Landstraße im Stadtteil Groß Flottbek getötet wurde. Ein Lkw hatte den Jugendlichen erfasst, als das schwere Fahrzeug auf einen Parkplatz einbog.

Die Mahnwache, die vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) initiiert wird, soll um 14 Uhr an der Unglücksstelle stattfinden. Es ist geplant – wie schon an anderen Stellen mit vergleichbaren tödlichen Unfällen – ein sogenanntes Ghostbike aufzustellen, ein weiß lackiertes Fahrrad.

„Wir empfinden große Trauer und sind zutiefst geschockt darüber, dass in diesem Jahr das Leben von bereits drei Radfahrenden in Hamburg durch rechts abbiegende Lkw-Fahrer ausgelöscht wurde“, sagt Thomas Lütke vom ADFC. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, Freundinnen und Freunden des Opfers.”

Groß Flottbek: Junge (15) bei Unfall getötet – ADFC erhebt Vorwürfe

Im Zusammenhang mit dem Unfall erhebt Lütke außerdem schwere Vorwürfe und spricht von „Versagen von Senat und Polizei“, die der Sicherheit von „Fußgängern und Radfahrern keine Priorität einräumen“ würden. „So bleibt die vom Senat angestrebte Vision Zero, also keine Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr, ein leeres Versprechen“, sagt Lütke.

Er fordert unter anderem, dass Lastwagen, die nicht mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet sind, ab sofort nur noch mit Beifahrer durch Hamburg fahren dürfen und alle mehrspurigen Hauptstraßen mit einer sogenannten Protected Bike Lane, einem auch baulich abgegrenzten Radfahrstreifen, ausgestattet werden.

Das Unfallgeschehen vom Dienstagnachmittag wurde tags darauf von Experten nachgestellt. Die Ergebnisse sollen in die Unfallforschung einfließen.

Foto: Michael Arning

Tödlicher Unfall – Polizeigewerkschaft weist Vorwürfe des ADFC zurück

Thomas Jungfer, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), weist die Vorwürfe gegen die Polizei zurück. „Die Polizei kann nicht für jedes Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern, auch wenn es so schreckliche Folgen wie in Flottbek hat, verantwortlich gemacht werden“, sagt Jungfer. Eine „Vision Zero“ hält er für völlig unrealistisch.

„Visionen kann man haben. Will man keine Toten und sogar keine schwerer Verletzten im Straßenverkehr, müsste man nicht nur den Lastwagenverkehr, sondern jeglichen Fahrzeugverkehr – inklusive Fahrräder und E-Scooter und öffentlichen Nahverkehr – unterbinden“, sagt er.

Lkw ohne Abbiegeassistenten nur mit Beifahrer? Für ADAC nicht praktikabel

Auch Christian Hieff vom ADAC Hansa hält die Forderungen des ADFC nicht für zielführend. „Selbst wenn man solche Bike Lanes einrichtet, müssen Lastwagen oder andere Fahrzeuge, die nach rechts abbiegen wollen, diese Fahrradstreifen überqueren. Damit bleibt das Problem voll und ganz bestehen.“

Dass Lastwagen ohne Abbiegeassistenten nur mit Beifahrer auf Hamburgs Straßen fahren dürfen, hält er schon angesichts der Personalknappheit nicht für praktikabel. „Ich wüsste jetzt auch nicht, auf welcher rechtlichen Grundlage so etwas eingeführt werden könnte“, so Hieff.

In Hamburg kamen in diesem Jahr drei Fahrradfahrer bei Abbiege-Unfällen ums Leben. In allen Fällen waren sie von Lastwagen erfasst worden. Bei vier weiteren Verkehrsunfällen starben Radfahrer, ohne dass andere Fahrzeuge beteiligt waren. In Hamburg gab es im ersten Halbjahr 2023 genau 2003 Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung. In 1058 Fällen war es ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.