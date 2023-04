Elfjähriger Antonio vermisst – Polizei Hamburg ermittelt gegen Mutter

Hamburg. Wo ist der elfjährige Antonio Saman Colmorgen? Die Hamburger Polizei sucht nach dem Jungen, der über die Osterfeiertage eigentlich seinen volljährigen Bruder in Altona besuchen und dabei auch seine leibliche Mutter treffen sollte. Doch seit Karfreitag fehlt von ihm und von der Mutter jede Spur.

Wie Polizeisprecher Thilo Marxsen dem Abendblatt bestätigte, wird in diesem Zusammenhang auch gegen die 47-Jährige wegen des Verdachts der Entziehung eines Minderjährigen ermittelt. Das Jugendamt hatte den Jungen nach Hinweisen auf Drogenmissbrauch der Mutter aus der Familie geholt und vorübergehend in einer Wohneinrichtung in Bergedorf untergebracht.

Elfjähriger aus Altona vermisst: Polizei ermittelt gegen Mutter

Über Ostern war dem Elfjährigen ein mehrtägiges Besuchsrecht bei seinem Bruder in dessen Wohnung an der Holstenstraße in Altona eingeräumt worden, das am Karfreitag auch ein Treffen mit der Mutter beinhaltet habe, so Polizeisprecher Marxsen. Mutter und Sohn trafen sich in der Wohnung, danach ging die 47-Jährige zunächst wieder.

Wo ist der elfjährige Antonio Saman Colmorgen? Mit diesem Foto sucht die Polizei Hamburg nach dem Jungen.

Foto: Polizei Hamburg

Am Abend packte der Junge dann aber seine Sachen und verließ die Holstenstraße gegen 19 Uhr mit unbekanntem Ziel. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass er sich noch einmal mit der Mutter getroffen hat und die beiden zusammen verschwunden sein könnten. Einen Kontakt zu der 47-Jährigen gibt es laut Marxsen bislang nicht. Alle Versuche, den Jungen zu finden, blieben erfolglos. Unter anderem setzte die Polizei auch Spürhunde ein.

Antonio wirkt laut Polizei etwas älter, als er wirklich ist. Er ist schlank, 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat braune Augen und mittellange, lockige Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einer grauen Sweatjacke, einer schwarzen Weste und einer blauen Jeans.

Elfjähriger Junge aus Altona vermisst – Polizei sucht Zeugen

Erst Mitte März hatten eine 35 Jahre alte Mutter und der leibliche Vater (24) ihre beiden kleinen Söhne aus einem Kinderschutzhaus im Hamburger Stadtteil Heimfeld entführt. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot, da befürchtet wurde, die Kinder könnten sich aufgrund der psychischen Instabilität der Mutter in akuter Gefahr befinden.

Die Mutter soll laut Polizeiangaben zuvor versucht haben, sich in einer Wohnung in Altona das Leben zu nehmen, aufgrund dessen wurden ihr die Kinder entzogen. Am 18. März wurden die beiden Jungen zusammen mit der 35-Jährigen wohlbehalten in Bottrop angetroffen. Die Kinder wurden in Obhut genommen.

Zeugen, die im aktuellen Fall des Elfjährigen Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/428 65 67 89 oder einer Polizeidienststelle zu melden. Wer das gesuchte Kind sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.