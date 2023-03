A7 und Elbtunnel gesperrt – Bagger "fressen" Riesen-Brücke weg

Wegen Bauarbeiten steht auf der A7 in Hamburg der Verkehr für 57 Stunden still. So ist die Lage auf den Umleitungsstrecken.

Hamburg. Die Lage auf der A7, die an diesem Wochenende wegen Bauarbeiten 57 Stunden gesperrt ist, ist am Sonnabendmorgen noch entspannt.. "Die Bauarbeiten laufen wie geplant und die Autofahrer halten sich anscheinend an die Empfehlung, die Baustelle großräumig über die A1 und A21 zu umfahren", so die Aussage der Hamburger Verkehrsleitzentrale.

Im Großen und Ganzen sei man mit der Lage sehr zufrieden. Bislang gebe es keine Staus auf den Autobahnen oder in der Stadt, hieß es gegen 9.30 Uhr. Allerdings kam es wenig später zu einem Auffahrunfall auf der A1, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Vorübergehend musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Dadurch staute sich der Verkehr auf einer Länge von acht Kilometern.

A7 und Elbtunnel gesperrt: Brücke über der Behringstraße wird abgerissen

Hintergrund der Sperrung ist der achtstreifige Ausbau der A7 und der Bau des neuen Lärmschutztunnels im Bauabschnitt Altona. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Gründungsarbeiten im Bereich der Außen- und Mittelwände für die nächsten vorgezogenen Tunnelzellen.

Im Bereich der Behringstraße sind laut Karina Fischer die Arbeiten zum Verlegen der Leitungstrassen über die neue Tunnelzelle und die Seitenverfüllung abgeschlossen. „Aktuell erfolgen die Arbeiten für den Aufbau der Fahrbahn.“ Der Verkehr werde seit Mitte März auf der ersten Tunnelzelle im Verlauf der Behringstraße geführt, sodass an diesem Wochenende auch die zweite Brückenhälfte der Überführung Behringstraße zurückgebaut werden könne.

A7 und Elbtunnel gesperrt: Diese Umleitungen werden empfohlen

Der Verkehr wird während der Vollsperrung großräumig für den überregionalen Verkehr aus Norden und Süden über die A1, A21 und B205 umgeleitet. Wer in den Hamburger Westen möchte, sollte folgende Ausweichstrecke nutzen: Von der A23 Pinneberg Nord über den Westring – L103 bis zur Altonaer Chaussee / Luruper Hauptstraße. Empfohlen wird, unbedingt den Umleitungen zu folgen und nicht auf das Navigationsgerät zu hören.

Reisenden aus Norden und Süden kommend wird empfohlen den gesperrten Bereich der A7 ebenso weiträumig zu umfahren. Autofahrern und Autofahrerinnen aus Norden kommend, die in die Innenstadt wollen, fahrend ab Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 und die Alsterkrugchaussee, Fahrern aus Richtung Lüneburg/Uelzen mit dem Fahrziel City wird empfohlen, über die B5 in Richtung Zentrum oder über die A24 ab dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost zu fahren.