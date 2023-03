Matthias Elwardt, bestens vernetzt in der deutschen und europäischen Filmszene, war lange Jahre Geschäftsführer im Abaton, seit 2019 leitet er die Zeise-Kinos an der Friedensallee.

Seit 1993 gibt es die Zeise Kinos in der Friedensallee schon. Am Wochenende lädt das Lichtspielhaus daher zum Feiern ein. Das steht an.