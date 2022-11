Polizei Hamburg: Kiosk in Blankenese überfallen – Täter sind noch sehr jung

Hamburg. In Hamburg sind um kurz nach 12 Uhr die meisten Heranwachsenden in der Schule. Auf zwei Jugendliche hat das am Montag jedoch nicht zugetroffen. Sie überfielen zur Mittagszeit einen Kiosk in Blankenese, bedrohten den Verkäufer und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei, laut der die Täter zwischen 15 und 17 Jahren alt sind, sucht nun nach Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betraten die beiden Jungen um kurz nach 12 Uhr den Kiosk an der Blankeneser Bahnhofstraße. "Die Unbekannten gaben zunächst vor, etwas kaufen zu wollen", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza. Doch während der Verkäufer die Ware aus der Auslage nahm, zog einer der Jugendlichen plötzlich ein Messer.

Polizei Hamburg: Überfall auf Blankeneser Kiosk – Jugendliche bewaffnet

Das Duo bedrohte den Mann im Kiosk und forderte Bargeld sowie Zigaretten. Kaluza: "Nachdem der Verkäufer einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse und eine Schachtel Zigaretten herausgegeben hatte, flüchteten die Räuber fußläufig in Richtung Elbchaussee."

Der Kioskverkäufer blieb bei dem Überfall unverletzt und alarmierte die Polizei, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Die Täter konnten bislang jedoch nicht gefasst werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Jugendliche überfallen Blankeneser Kiosk – Täterbeschreibung:

Täter 1

15 bis 17 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

schlanke Figur

südländisches Erscheinungsbild

bekleidet mit einem schwarzen Pullover mit weißen Applikationen und einer dunklen Hose

trug eine Bauchtasche und einen blauen Mundschutz

Täter 2

15 bis 17 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

kräftigere Figur als sein Mittäter

bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarzer Hose

trug einen Mundschutz, blaue Einweghandschuhe und eine schwarze Sporttasche mit weißer Aufschrift "Sport"

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.