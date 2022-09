Vermisst! Wo ist Oskar Klockmeier aus Eidelstedt?

Der 17-Jährige wurde zuletzt am Montagvormittag an der Osdorfer Langelohstraße gesehen. Er braucht dringend ärztliche Hilfe.

Hamburg. Seit Montagmorgen wird der 17-jährige Oskar Klockmeier aus Eidelstedt vermisst. Der Jugendliche befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und braucht dringend ärztliche Hilfe. Zuletzt gesehen wurde er am Montagvormittag an der Osdorfer Langelohstraße.

Da die Suche nach dem Jugendlichen bisher erfolglos war, wendet die Polizei sich jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung.

Der vermisste Junge wird wie folgt beschrieben:

185 bis 190 cm groß und schlank

braune Haare, an den Seiten kurz, oben gelockt

bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jeanshose

hat eine schwarze Umhängetasche mit sich

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle.