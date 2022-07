Bahnhof Altona: Vorstellungsgespräch im ICE – so werden Sie Lokführer

Bahnhof Hamburg-Altona Vorstellungsgespräch im ICE: So können Sie Lokführer werden

Ein ICE fährt in den Bahnhof Hamburg-Altona ein: Die Deutsche Bahn veranstaltet hier am Sonnabend ein Event für Lokführer und Bordgastronomie-Anwärter.

Auch wer in der Bordgastronomie arbeiten will, kann am Sonnabend zu Gleis 5 kommen – und geht mit Glück mit einer Zusage nach Hause.