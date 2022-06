Polizei Hamburg: Unbekannter greift nach Mädchen – Zeugen gesucht

Der angebliche Polizist hat zwei Kinder in deren Wohnung in Hamburg-Lurup angesprochen. Als die Mutter einschritt, ergriff er die Flucht.

Ein Mann beobachtet ein Kind auf einem Spielplatz: Ein falscher Polizist hat in Hamburg-Lurup nach einem vierjährigen Mädchen in deren Wohnung gegriffen (Symbolbild).

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Donnerstag in verdächtiger Weise ein Kleinkind angesprochen haben soll. Sie sucht nun nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge spielte das vierjährige Mädchen mit seinem Bruder im Wohnzimmer der elterlichen Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Jan-Külper-Weg in Lurup. Der Unbekannte soll dort gegen 14.38 Uhr zunächst an einem Fenster geklopft und sich als Polizist ausgegeben haben.

Falscher Polizist greift nach Vierjähriger in deren Wohnung

Nachdem die Mutter auf Schreie der Kinder hinzugekommen war und ihm die Terrassentür geöffnet hatte, soll der angebliche Polizist plötzlich nach dem Mädchen gegriffen haben. Als die Mutter einschritt, soll er in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein, die aber ohne Erfolg blieb. Sie beschreibt den Unbekannten wie folgt:

männlich

mutmaßlich jugendlichen Alters

etwa 1,75 Meter groß

war dunkel bekleidet und trug unter anderem eine schwarze Weste

dunkle Haare

Die örtliche Kripo ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können oder im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.