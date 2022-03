Frühjahrsferien: Deutsche Bahn: Züge enden jetzt am Hauptbahnhof

Von Freitag an können der Bahnhof Dammtor und die sogenannte Verbindungsbahn zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Altona vom Regional- und Fernverkehr nicht angefahren werden – der Fernverkehr endet am Hauptbahnhof (Archivbild).

Hamburg.

In der Zeit zwischen dem 4. und dem 18. März will die Bahn geplante Baumaßnahmen in Hamburg bündeln

Der Bahnhof Dammtor und die sogenannte Verbindungsbahn zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Altona können vom Regional- und Fernverkehr nicht mehr angefahren werden

Außerdem kommt es zu Einschränkungen auf der U-Bahnlinie U1

Die Hamburger müssen sich ausgerechnet in den beginnenden Frühjahrsferien auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. In der Zeit zwischen dem 4. und dem 18. März will die Bahn geplante Baumaßnahmen in Hamburg bündeln, wie das Unternehmen mitteilte.

Zu diesen Baumaßnahmen zählen Arbeiten für den geplanten neuen Fern- und Regionalbahnhof Hamburg-Altona am Diebsteich. "Es finden hier umfangreiche Oberleitungs-, Signal-, Gleisbau-, Stellwerks- und Kabeltiefbauarbeiten statt", heißt es in der Mitteilung .

Deutsche Bahn baut: Auswirkungen auf den Zugverkehr

Zwischen Altona und Hauptbahnhof arbeitet die Deutsche Bahn zudem an den Oberleitungen. Außerdem werden Instandhaltungsarbeiten an der Eisenbahnüberführung Holstenstraße durchgeführt. Während der Arbeiten an der Eisenbahnbrücke Holstenstraße sei es erforderlich, die Holstenstraße einseitig je Fahrtrichtung für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Autofahrer müssen sich hier also auf Behinderungen einstellen.

Seit Anfang 2021 liefen zudem bereits die Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen Ferdinandstor und An der Alster. "Beide Bauwerke werden erneuert", heißt es in der Mitteilung. Anfang März erfolgten die ersten Tiefbauarbeiten an den Widerlagern den bestehenden Brücken.

Die Arbeiten haben Auswirkungen auf den Zugverkehr: Ab Freitag, 4. März, 20 Uhr, bis Freitag, 18. März, 5 Uhr, können der Bahnhof Dammtor und die sogenannte Verbindungsbahn zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Altona vom Regional- und Fernverkehr nicht angefahren werden.

Deutsche Bahn: Fahrplanänderungen in den Märzferien

Die Fahrplanänderungen seien bereits in den elektronischen Fahrplanmedien veröffentlicht. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Zugverbindung auf der Webseite der Deutschen Bahn, der DB App „Navigator“ oder „Bauarbeiten“, sowie über die Service-Nummer der Bahn 030 2970 über mögliche Behinderungen, Ausfälle oder Verzögerungen zu Informieren. Weitere Informationen zu den Bauarbeiten im Norden gibt es auch hier. Informationen zu den Fahrplanänderungen der Nordbahn gibt es hier.

Die Hamburger S-Bahn ist von diesen Bauarbeiten nicht betroffen.

Auch die U1 fährt nur noch eingeschränkt

Vom heutigen Freitag, 21.30 Uhr, bis Sonnabend, 19. März, kommt es zudem zu Einschränkungen auf der U-Bahnlinie U1. Aufgrund umfangreicher Gleisbauarbeiten auf rund 600 Metern Länge ist die U1 in diesem Zeitraum zwischen den Haltestellen Wandsbek Gartenstadt und Farmsen in beiden Richtungen gesperrt.

Von Sonnabend, 19. März, um 7 Uhr, bis Sonntag, 20. März, Betriebsschluss, wird die Sperrung auf den Streckenabschnitt zwischen Wandsbek Markt und Farmsen erweitert.