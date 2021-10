Ein Anwohner betrachtet das neue Wandbild mit dem Titel "Dreiklang" an der Fassadenseite eines Hochhauses am Immenbusch in Hamburg-Osdorf. Das 42 Meter hohe Kunstwerk des Künstlerduos "innerfields" - Jakob Bardou und Holger Weißflog wurde am Montag in der Siedlung im Osdorfer Born eingeweit.