Hamburg. Immer wieder gerät die Waitzstraße in Groß Flottbek in die Schlagzeilen. Dieses Mal hat es in der beliebten Einkaufsstraße, die in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz schwerer und spektakulärer Einparkunfälle geworden ist, jedoch nicht gekracht. Stattdessen sorgten Bauarbeiter am Sonntag für Aufsehen. Sie entfernten mit viel Aufwand die gelben Markierungen der provisorischen Parkplätze – und mussten dafür mit Schleifmaschinen anrücken.

Es klingt wie eine Posse: Provisorische Parkplatzmarkierungen, die sich nicht ohne Weiteres entfernen lassen. Das Problem: Die gelbe Farbe wurde unverwischbar aufgemalt. Warum für das Provisorium keine leichter entfernbare Variante gewählt wurde, ist unklar. Fest steht: Die endgültige Neumarkierung kann voraussichtlich erst im kommenden Jahr erfolgen.

Waitzstraße: Parkregeln verwirren Autofahrer

Erst vor wenigen Wochen hatten Bauarbeiter als Sicherheitsmaßnahme 60 neue Vollstahlpoller an der Waitzstraße eingebaut, um weitere sogenannte Schaufensterunfälle zu verhindern. Für die Umbauphase waren die ursprünglichen Schrägparkplätze an der Nordseite der Straße in parallel zur Fahrbahn angeordnete Längsparkplätze umgewandelt worden.

Das Provisorium in der Waitzstraße zu entfernen, gestaltete sich äußerst schwierig. Auch die gelben Kreuze auf den Parkplatzmarkierungen hatten zu Verwirrung bei Autofahrern geführt.

Dafür wurden unmittelbar vor den gesperrten Längsparkplätzen am Straßenrand durchgehende gelbe Linie gezogen, welche den Parkstreifen markierten. Auf diese Weise konnte auch während der Umbauphase entlang der Straße gehalten werden. Nach Abschluss der Umbauarbeiten war geplant, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

Unfälle in der Waitzstraße – wann es zuletzt gekracht hat:

29. Oktober 2020: Seniorin kracht mit Auto in Juwelier

23. Juli 2020: 71-jährige BMW-Fahrerin fährt in Friseursalon Möller

30. Mai 2020: 81-Jähriger fährt mit Pkw in HNO-Praxis

21. August 2019: 82-Jähriger fährt in Auslagen eines Blumenladens

20. Mai 2019: 83-Jährige kracht mit mit Mercedes in Mode-Boutique

30. März 2019: Ältere Dame kracht mit Mercedes in Friseursalon von Marlies Möller

Waitzstraße: Arbeiter müssen provisorische Markierungen wegschleifen

Genau das gestaltete sich jedoch äußerst schwierig. Hilfreich war auch nicht, dass gelbe Kreuze auf die gelben Markierungen in der Waitzstraße geklebt wurden. Im Gegenteil: Es verwirrte die Autofahrer nur noch mehr. Am Sonntag startete nun das nächste Kapitel in der Geschichte der provisorischen Parkplatzmarkierungen: Bauarbeiter schleiften die gelben Linien weg.

In den vergangenen Jahren hatte es in der Waitzstraße mehr als 20-mal gekracht: Häufig waren Autos dabei mit großer Wucht in Ladengeschäfte gefahren und hatten Scheiben durchbrochen. Meistens saßen ältere Menschen hinter dem Steuer, die Gas und Bremse verwechselt hatten, oder eigentlich einen Rückwärtsgang einlegen wollten.

