Hamburg. Immer wieder sorgt die Waitzstraße in Groß Flottbek für Schlagzeilen. Der Grund: Die beliebte Einkaufsstraße ist bereits vielfach Schauplatz schwerer und spektakulärer Einparkunfälle geworden – in den vergangenen Jahren mehr als 20-mal. Häufig krachten Autos dabei mit großer Wucht in Ladengeschäfte und durchbrachen Scheiben. Meistens saßen Senioren hinter dem Steuer. Doch nun sollen massive Vollstahlpoller dem Unfallgeschehen ein Ende bereiten.

Am Donnerstagmorgen haben Bauarbeiter in der Waitzstraße die ersten Poller in massiven Fundamenten versenkt – zwischen den zurzeit gesperrten Schrägparkplätzen und dem Fußweg. Spaziergänger, Geschäftsleute und Kunden sollen so besser geschützt werden. Ein Gutachten hatte ergeben, dass die zusätzlichen Poller Pkw mit einer Aufprallgeschwindigkeit von rund zehn Kilometern pro Stunde und einem Gewicht von zwei Tonnen stoppen können.

Waitzstraße: Am Donnerstag wurden die ersten Poller in den Fundamenten versenkt.

Waitzstraße: 150.000-Euro-Poller sollen Unfallserie beenden

Die Kosten der Poller, die offenbar auch beim Terrorabwehrschutz zum Einsatz kommen, betragen 150.000 Euro. Die Maßnahme soll bis zum 18. November abgeschlossen sein. Zuletzt war am 29. Oktober eine 81-Jährige mit ihrem Wagen in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts gekracht.

Unfallschwerpunkt Waitzstraße: Die Bilder einzelner Vorfälle:

Auch bei diesem Unfall in der Waitzstraße hatte eine Seniorin die Kontrolle über ihren Mercedes verloren und war in ein Geschäft gerast. Foto: Michael Arning

29. Oktober 2020: Eine 81 Jahre alte Fahrerin fährt mit ihrem VW Polo beim Einparken in die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts Schreiber. Foto: Michael Arning

Unfall an der Waitzstraße im Februar 2015: Eine 77-Jährige krachte mit einem BMW durch die Fensterscheibe einer Volksbank-Filiale. Foto: TVR-NewsNetwork

Ende März 2019 fuhr eine ältere Dame in den Friseursalon "Marlies Möller". Foto: TV News Kontor

Im Mai 2019 stand der Mercedes einer Seniorin vollständig in einem Geschäft an der Waitzstraße. Die Fahrerin musste ihren Führerschein abgeben. Foto: Michael Arning



Absperrbügel aus Metall hielten Autos in der Vergangenheit nicht stand: Im Sommer 2019 beauftragte das Bezirksamt Altona eine Prüfung der Sicherungselemente an der Waitzstraße. Foto: Hinnerk Blombach

Auch im Mai 2020 kam es zu einem Unfall: Ein 81 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Toyota Yaris in den Hauseingang einer HNO-Praxis und blieb dort stecken. Foto: Michael Arning / HA

Am 23. Juli 2020 kam es zum insgesamt 23. Unfall in der Waitzstraße: Eine 71 Jahre alte Fahrerin fuhr in die Fassade des schon früher betroffenen Friseursalons "Marlies Möller". Foto: Michael Arning



Das Bezirksamt Altona versucht schon seit Längerem, den Unfällen an der Waitzstraße ein Ende zu bereiten. Erst vor wenigen Wochen war verkündet worden, dass am 26. Oktober die Bauarbeiten beginnen sollen, um gegen die schweren Einparkunfälle in den vergangenen Jahren vorzugehen.

Unfälle in der Waitzstraße – wann es zuletzt gekracht hat: