Historische Brücke im Jenischpark in Hamburg wird aufwendig saniert

Othmarschen. Spaziergänger müssen im Jenischpark in Othmarschen aktuell einen Umweg in Kauf nehmen: Die denkmalgeschützte sogenannte Mauerwerks-Bogenbrücke ungefähr in der Mitte des Parks wird aktuell aufwendig instand gesetzt. Die Brücke ist komplett gesperrt, vor Ort rattern Baumaschinen, die umliegenden Bäume werden mit Brettern geschützt.

Nach Mitteilung des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer ist die Fußgängerbrücke von 1820 aktuell in einem schlechten baulichen Zustand, eine Nutzung für Fußgänger und Radfahrer sei zuletzt nicht mehr vertretbar gewesen. Die beliebte Brücke quert die Flottbek in west-östlicher Richtung. Wegen der Bauarbeiten müssen Spaziergänger jetzt ersatzweise die Fußwege auf der Nord- und Südseite des Parks nutzen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Brücke soll im Dezember fertig sein

„Alle Maßnahmen sollen den denkmalgeschützten Charakter des Bauwerks nicht beeinträchtigen“, sagt Dennis Heinert, Sprecher der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Die Arbeiten sollen laut Heinert voraussichtlich im Dezember abgeschlossen werden. Aber: Da es sich um ein historisches Bauwerk handelt, könnten während der Arbeiten noch zusätzliche Mängel festgestellt werden, sodass eine Verzögerung nicht ausgeschlossen werden könne.

Vor fünf Jahren hatte der Verein Freunde des Jenischparks die oberhalb der jetzt gesperrten Brücke gelegenen Knüppelbrücke mit Unterstützung von Spendern instand setzen lassen. Damals wurde eine Stahlkonstruktion mit Robinienholz verkleidet, sodass die Brücke trotz ihres modernen Kerns äußerlich genau dem historischen Vorgängerbauwerk entspricht.