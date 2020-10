Hamburg. In Bahrenfeld gibt es Widerstand gegen den Abriss der ehemaligen Steenkamper Schule an der Notkestraße 23. Die Heimstätten-Vereinigung Steenkamp („Die Steenkamper“), die sich unter anderem intensiv mit der Geschichte der Steenkamp-Siedlung beschäftigt, hat jetzt eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des alten Schulgebäudes gestartet.

Das Schulgrundstück sei für die Bebauung des geplanten Science-Campus vor Ort vorgesehen, heißt es in einem Schreiben, das auch als Flugblatt vor Ort verteilt wird. Das ergebe sich aus Planungsunterlagen für den A-7-Deckel und die Science City Bahrenfeld. In den Unterlagen zeige der Flächennutzungsplan die Notkestraße 23 nur noch als „Flächen für den Gemeinbedarf“, auch auf verschiedenen Grafiken sei das Gebäude der Schule nicht mehr vorhanden.

Breiten Kommunikations- und Beteiligungsprozess gefordert

In einer Petition bitten die Initiatoren darum, diese Vision zu überarbeiten und „mit Blick auf die städtebaulich wertvolle Steenkampsiedlung“ neu zu definieren. Das sollte nicht hinter verschlossenen Türen, sondern „in einem breiten Kommunikations- und Beteiligungsprozess“ erfolgen.

Die Steenkamper stellen die historische Bedeutung des Gebäudes für die Siedlung heraus, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Und in der Tat ist die historische Verknüpfung eng. Denn nach der Fertigstellung der Siedlung stellten die neu zuziehenden Familien fest, dass eine Schule in der näheren Umgebung fehlte.

Im alten Schulbau befindet sich heute auch ein Jugendclub

Die Kinder mussten den weiten Weg zu einer Schule an der heutigen Regerstraße oder zu anderen Altonaer Schulen gehen. Eingaben der Siedler bei der Schulverwaltung hatten Erfolg: Ostern 1921 wurde eine erste Klasse im ehemaligen Kasino der Artilleriekaserne eingerichtet.

Unverminderter Zuzug mache Um- und Anbauten nötig, bevor das Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg vom britischen Militär als Verwaltungsstelle übernommen wurde. Erst im Oktober 1949 erfolgte die Grundsteinlegung für eine neue Schule am Osdorfer Weg.

Die alte Steenkamper Schule prägt das Stadtbild

In dem alten, jetzt vom Abriss bedrohten Schulbau befinden sich heute unter anderem ein Jugendclub, eine Kita und eine Judoschule. „In diesem Gebäude wird seit Jahren sehr erfolgreiche Sozialarbeit geleistet“, sagt Claus Thiele, langjähriges Mitglied bei den Steenkampern.

Lesen Sie auch:

Was wird aus dieser Villa in bester Alsterlage?

Eppendorfer Villen: Amt stoppt drohenden Abriss vorerst

„Das darf nicht einfach zunichtegemacht werden.“ Laut Thiele präge die alte Schule das Stadtbild und trage seit vielen Jahren zur Identifikation mit der Gegend bei. „Auch deshalb ist der Bau für Bahrenfeld wichtig“, so Thiele, „und man sollte versuchen, ihn in die Science City zu integrieren.“