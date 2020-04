Hamburg. Zehn Tage nach dem schweren Unfall in Altona-Nord ist eine 26-jährige Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, ist die Frau am Freitag im Krankenhaus gestorben.

Die Fußgängerin war am 14. April von einem Auto erfasst worden und hatte ein Bein verloren. Der 41-jährige Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Bei ihm wurde ein Blutalkoholwert von 1,43 Promille festgestellt.

Unfall in Altona: Mercedes erfasste die 26-Jährige

Nach Angaben der Hamburger Polizei war der 41-Jährige mit seinem Mercedes von der Kieler Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Ampelmast und erfasste dabei die Frau und einen 32-Jährigen. Die 26-Jährige wurde zwischen Karosserie und Reifen eingeklemmt – ihr wurde ein Bein "abgerissen".

Der 32-Jährige erlitt schwere Bein- und Oberkörperverletzungen. Durch umherfliegende Teile wurde zudem eine 28-Jährige leicht am Knöchel verletzt. Der Unfallverursacher erlitt Prellungen, sein Führerschein und sein Fahrzeug wurden beschlagnahmt.