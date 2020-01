Einbrecher stehlen Schmuck aus Blankeneser Juweliergeschäft

Hamburg. Als die Polizei am Tatort eintraf, hatten sich die Einbrecher bereits aus dem Staub gemacht: Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Schmuck aus einem Juweliergeschäft in Blankenese gestohlen.

Gegen 2.45 Uhr schlugen sie die Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Dockenhudener Straße ein und erbeuteten daraufhin Schmuckstücke aus der Auslage "im niedrigen vierstelligen Wert", wie die Polizei mitteilte. Dann seien sie mit einem dunklen Audi A3 stadtauswärts geflüchtet.

Einbruchdiebstahl bei Blankeneser Juwelier: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Hamburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 040 4286-56789. Die Ermittlungen führt das für die Region Altona zuständige Einbruchsdezernat des Landeskriminalamts.

Wie berichtet ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hamburg seit Jahren rückläufig. Gab es im Jahr 2018 noch 4601 Taten, waren es im vergangenen Jahr etwa 200 weniger.

Wissenwertes zur Soko "Castle" der Hamburger Polizei:

Die Sonderkommission "Castle" der Hamburger Polizei wurde 2015 gegründet

Mit der Sonderkommission soll die Einbruchskriminalität bekämpft werden

Seit der Gründung der Soko "Castle" wurde die Zahl der Taten nahezu halbiert

Die Soko „Castle“ ist mittlerweile eine feste Dienststelle im Landeskriminalamt

( leo )