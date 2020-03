DJ-Tipp Jay Lumen: Der Virtuose an den Synthesizern

Es muss ein schicksalhafter Moment gewesen sein, als der Geige spielende Csaba Lumnitzer den Synthesizer eines Klassenkameraden in die Hände bekam. Heute ist aus dem ungarischen Jungen der weltweit gefragte DJ Jay Lumen (Foto: Contact Agency) geworden. Als heimatverbundener Weltenbummler lebt er noch immer in Budapest, während seine harten Techno-Beats an Wochenenden aus den Boxen internationaler Clubs dröhnen.