Bonsai Kitten: Berliner Rotzgöre im Goldenen Salon

Ja, ja, deutsche Bands rocken nicht – die Berliner Rotzgöre Tiger Lilly Marleen und ihre Band Bonsai Kitten halten seit 2005 mit Tempo dagegen, so auch auf dem neuen Album „Love And Let Die“, das an diesem Freitag veröffentlicht wird. Am gleichen Abend gibt Bonsai Kitten ein Release-Konzert im Goldenen Salon über dem Hafenklang.

Bonsai Kitten, Wally Fr 13.3., 20.00, Goldener Salon (Bus 111), Große Elbstraße 84, Eintritt 20,-; www.hafenklang.com