Evelyn Drewes Galerie: Nachwuchskunst in Rothenburgsort

220 Quadratmeter Fläche, vier Meter hohe Decken, genügend Parkplätze vor der Tür und die U-Bahnhaltestelle Elbbrücken fußläufig erreichbar – die ehemalige Wollfabrik am Brandshofer Deich war für Galeristin Evelyn Drewes ein Glücksgriff. Zwei Jahre sei sie auf der Suche nach einem größeren Standort gewesen, um Nachwuchskünstler auf dem Karrieresprung zu präsentieren. Zugegeben: Es gehört schon eine Portion Mut dazu, aus der Innenstadt in eine Gegend zu ziehen, die zwar als nächstes In-Viertel gilt, jedoch noch im Aufbau ist. Evelyn Drewes sieht sich als Pionierin: „Wir haben vor zwölf Jahren das Kontorhausviertel ‘warmgewohnt’, jetzt kommt wieder etwas Neues.“ Letztlich habe auch ein „dramatisch gestiegener Mietpreis“ die Galeristin zum Handeln bewegt. Nun freue sie sich auf kreative Nachbarn (die hoffentlich bald kommen) und eine Atmosphäre wie im New Yorker Meatpacking District.

Im Moment bespielen die Künstler Michael Peltzer („Drive Me Crazy“), Lev Khesin und Lukas Glinkowski die neuen Räume. Vom 21. März bis 16. April werden zwei neue Ausstellungen gezeigt: „Happy Painting and God bless“ vereint die Werke von zwei Künstlern, die thematisch und stilistisch nicht unterschiedlicher sein könnten. Auf der einen Seite die abstrahierten verträumten Porträts von Andreana Dobreva, auf der anderen Seite menschenleere fotorealistische Detaildarstellungen von Alexandre Karaivanov.

Der Ausstellungstitel stammt von dem amerikanischen Maler und Moderator Bob Ross, der die Zuschauer am Ende seiner Show „The Joy of Painting“ mit dem Spruch „I’d like to wish you happy painting and God bless, my friend!“ verabschiedet. In der Sendung will Ross vor allem den Spaß und die Freude am Malprozess rüberbringen. Und es ist auch das, was Dobreva und Karaivanov verbindet. Es ist sozusagen das Mantra der Ausstellung.

Zeitgleich stellt Thorben Eggers seine Arbeiten unter dem Titel „LAB I/2020“ vor. Eggers plant seine Kunstwerke am Computer und konstruiert die Leinwände, bevor er sie mit Ölfarben bemalt. Auf diese Weise entstehen zersplitterte Formen, die die Figuren umso plastischer erscheinen lassen.

Vernissage Fr 20.3, 18.00, Evelyn Drewes Galerie (Bus 3, 154), Brandshofer Deich 52, Di-Fr 14.00-18.00, www.evelyndrewes.de