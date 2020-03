Viktoria Tolstoy: Lieder, die ein Leben bedeuten

Seit einem Vierteljahrhundert wird die schwedische Jazzsängerin Viktoria Tolstoy für ihre von jeweils einem Thema begleiteten Interpretationen verehrt. Nach Filmklassikern auf dem Album „Meet Me At The Movies“ (2017) widmet sie sich auf „Stations“ (2020) und im Stage Club lebensbegleitenden Songs von Ida Sand über Bob Dylan bis Curtis Lewis.

Viktoria Tolstoy Mi 11.3., 20.00, Stage Club (Bus 3), Stresemannstraße 163, Karten zu 29,20 im Vorverkauf;www.actmusic.com