Lloyd Cole: Memoiren auf dem Synthesizer

Das Album „Rattlesnakes“ von Lloyd Cole and the Commotions gilt bis heute als herausragendes Werk britischer Pop-Musik der 80er-Jahre. Wenn der britische Singer-Songwriter am 10. März in die Fa­brik kommt, stehen vor allem die Songs seines neuen Albums „Guesswork“ im Fokus: Storyteller-Lieder mit starken Einflüssen elektronischer Musik.

Lloyd Cole Di 10.3., 20.00, Fabrik (S Altona), Barnerstraße 36, Karten zu 46,90 im Vorverkauf; www.fabrik.de