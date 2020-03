„Laokoon & Söhne“: Ulrike Ottingers Debüt

Vor wenigen Tagen erst ist die Regisseurin Ulrike Ottinger bei der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Ihr aktueller Film „Paris Calligrammes“ läuft noch in den Kinos, da zeigt das Abaton ihren ersten Spielfilm aus dem Jahr 1973. Tabea Blumenschein ist in der märchenhaften Handlung in neun Rollen zu sehen.

„Laokoon & Söhne“ Mo 9.3., 17.00, Abaton (Bus 4, 5), Allende-Platz 3, Karten 9,-/8,-; www.abaton.de