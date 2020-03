„Sommerliche Serenade“: Kammermusik in schöner Kulisse

Zwischen dem Ensemble Obligat aus Hamburg und dem Jenisch Haus in Klein Flottbek gibt es eine ganz besondere Verbindung. Das klassizistische Landhaus wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts für den Hamburger Bausenator Martin Johann Jenisch errichtet und beherbergt heute in den ehemaligen Wohnräumen der oberen Stockwerke eine Außenstelle des Altonaer Museums.

Im repräsentativen Weißen Saal im Erdgeschoss findet seit nunmehr 15 Jahren eine vom Ensemble Obligat begründete Konzertreihe statt, die seit 2014 unter dem Namen „Sommerliche Serenade“ firmiert. Zwischen Mai und September gibt es an insgesamt fünf Wochenenden Konzerte zu hören, bei denen die Mitglieder des Ensembles in verschiedenen Besetzungen kammermusikalische Werke von Barock bis Moderne präsentieren. Neben bekannten Stücken von Bach, Mozart und Beethoven bekommen auch selten gespielte Werke aus der Romantik ihren Platz, im letzten Konzert wird sich alles um die Komponisten des französischen Impressionismus drehen.

Beim Eröffnungskonzert der Reihe am 21. März gibt es eine weitere Besonderheit - das Ensemble Obligat feiert unter dem Motto „Bläserklang und Saitenzauber“ sein fünfundzwanzigjähriges Bestehen. In der außergewöhnlichen und größten aller Kammermusik-Formationen, einem Nonett aus Streichquartett mit Fagott, Horn, Klarinetten, Oboe und Flöte, kommen Werke von Louis Spohr und Witold Lutoslawski zur Aufführung. Außerdem spielt das Ensemble die Serenade D-Dur op.11 des gebürtigen Hamburgers Johannes Brahms, die dieser 1859 selbst in seiner Heimatstadt uraufführte.

Für dieses Jubiläumskonzert, das als einziges der Reihe nicht im Jenisch Haus stattfindet, haben sich die Musiker einen ganze besonderen Aufführungsort einfallen lassen – den Galionsfigurensaal des Altonaer Museums, der mit maritimen Dekorationen aus der historischen Schifffahrt ausgestattet ist.

Das Ensemble Obligat wurde 1995 von der Flötistin Imme-Jeanne Klett gegründet und hat sich seitdem der Kammermusik aus allen Epochen verschrieben. Es setzt sich aus Solistinnen und Solisten verschiedener norddeutscher Orchester und Dozierenden der Hochschule für Musik und Theater Hamburg zusammen. Zusätzlich zu Auftritten auf Festivals und der Produktion mehrerer CDs liegt ein Schwerpunkt des Ensemble Obligat auf der Konzeption außergewöhnlicher Konzertreihen in einzigartigen Besetzungen oder der Kombination von Musik und Wort in Zusammenarbeit mit namhaften Schauspielern.

Eröffnungskonzert „Sommerliche Serenade“ Sa 21.3., 19.00, Altonaer Museums, Galionsfigurensaal (S Altona), Museumstraße 23, Karten zu 27,-; weitere Informationen unter www.ensemble-obligat.de