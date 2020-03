„Caligula“: Ben Becker ist wieder der Kaiser

Auch ernste Stoffe zünden am St. Pauli Theater. Den Beweis trat Ben Becker im Herbst als irrer Kaiser in „Caligula“ an. Ab 30. April steht das Stück nach Albert Camus, eine Produktion des Salzburger Landestheaters, wieder auf dem Plan. Mit aktuellen Bezügen.

„Caligula“ 30.4., 1., 3. u. 4.5., jew. 19.30, St. Pauli Theater, Karten zu 19,90 bis 56,90 in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, T. 30 30 98 98; www.st-pauli-theater.de