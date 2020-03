Tag der offenen Tür: Stöbern im Staatsarchiv

„Etwas ad acta legen“, diese Formulierung wird an diesem Sonnabend anschaulich mit Leben erfüllt. Aus Anlass des zehnten bundesweiten „Tags der Archive“ öffnet auch das Staatsarchiv Hamburg seine Türen. Und wer immer schon mal wissen wollte, was eigentlich in dem markanten Klotz in Wandsbek so alles steckt, kann von 10 Uhr dort bis zu sieben Stunden lang stöbern.

Das weiß-blauen Gebäude – es soll an ewiges Eis erinnern – wurde nach einem Entwurf des Hamburger Architekten Jan Störmer errichtet. 1997 war das vorherige Staatsarchiv an der Abc-Straße schlicht zu klein geworden, außerdem asbestverseucht. Bis 1972 hatte das Staatsarchiv sogar noch im Keller und auf dem Dachboden des Hamburger Rathauses gelagert. Heute steht im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes in Wandsbek auch die Bibliothek des Vereins für Hamburgische Geschichte.

Unter dem Motto „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“ soll es beim Tag der offenen Tür Einblicke in die vielfältigen Dokumente des Staatsarchivs geben. Auch mit Blick auf den Wandel der Arbeit der Archive im digitalen Zeitalter.

Thematischen Führungen und interessante Blicke in das Magazin erhalten Besucher schließlich nicht jeden Tag. Personenstand, Tipps und Hinweis zu Familienforschung, Rundgänge sowie Präsentationen der Arbeit und Bestände des Staatsarchivs stehen auf dem Programm..

Doch nicht nur das Staatsarchiv beteiligt sich: Auch das Hamburgische Architekturarchiv, das NDR-Unternehmensarchiv, die Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv, das Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung und das Helmut Schmidt-Archiv tragen ihre Teile zum Bestand großen Staatsarchivs. Dabei lassen sich womöglich auch Helmut Schmidts altes Schulzeugnis oder Briefe aus dem Dreißigjährigen Krieg einsehen.

„Unserer Archive sichern heute die Unterlagen von gestern, um sie auch in Zukunft für alle zugänglich zu machen“,, beschreibt Carsten Brosda (SPD), Hamburgs Senator für Kultur und Medien, die Arbeit der Archive treffend. „Ein Blick hinter die Kulissen dieser Kulturorte lohnt sich.“

Tag der offenen Tür Sa 7.3., 10.00-17.00, Staatsarchiv Hamburg (U Wandsbek-Markt), Kattunbleiche 19, Eintritt frei; www.tagderarchive.de