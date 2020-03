15.000 Kilometer zu Fuß durch New York

Wir sagen, wir haben etwas „erfahren“, wenn wir von Erlebnissen reden. Man kann die Welt aber auch erlaufen. Matt Green hat das sechs Jahre lang in New York getan und dabei mehr als 15.000 Kilometer zurückgelegt. Regisseur Jeremy Workman hat ihn mit der Kamera begleitet. Beide kommen am Sonnabend ins Abaton.

„New York – Die Welt vor deinen Füßen“ Sa 7.3., 19.30, Abaton (Bus 4, 5), Allende-Platz 3, Karten 9,-/8,-; www.abaton.de