Grace Carter: Mit „Silence“ in den Nochtspeicher

Musikalisch und lyrisch bewegt sich die Londoner Sängerin Grace Carter zwischen Dua Lipas urbanem Synth-Pop und Billie Eilishs Selbstbetrachtungen. Das passt gut in die Zeit, aber seit ihrem viralen Hit „Silence“ vor drei Jahren sind die Bühnen noch klein geblieben – so wie am 7. März im Nochtspeicher. Aber klein hat noch nie schlecht bedeutet.

Grace Carter Sa 7.3., 19.30, Nochtspeicher (S Reeperbahn), Bernhard-Nocht-Straße 69a, Karten zu 26,- im Vorverkauf; www.gracecarterofficial.com