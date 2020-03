Kansas kommt nach 15 Jahren zurück nach Hamburg

15 Jahre lang haben Hamburgs Fans der weitgereisten US-Rocker Kansas warten müssen, aber am 21. Oktober ist „Dust In The Wind“ mal wieder im Docks zu hören. Auf dem Programm steht das komplette „Point Of Know Return“-Album von 1977, weitere Klassiker und Raritäten sowie noch unveröffentlichte neue Lieder.

Kansas Mi 21.10., 20.00, Docks (U St. Pauli), Spielbudenplatz 19, Karten zu 49,95 ab 7.3., 10.00 im Vorverkauf; www.kansasband.com