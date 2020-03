"La Vérité": Catherine Deneuves Vermächtnis

Schauspieler sind wie Vasen. Leere Gefäße, die mit Inhalt gefüllt werden müssen, um ihre wahre Pracht zu erhalten. Wir kennen durchaus Ausnahmen, aber die bestätigen eher die Regel. Den Beweis dafür liefert nun die Komödie „La Vérité. Sie handelt von einer exaltierten, ins Alter gekommenen Schauspielerin, die ihre Umwelt mit ihren Launen piesackt. Und zugleich vampirartig alle Energie von ihr absaugt. Und alle Gefühle. Um sie für Szenen vor der Kamera zu „benutzen“.

Für seinen ersten europäischen Film hat der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda („Shoplifters“) zwei der größten Stars des französischen Kinos gewonnen. Der Film erzählt vom Aufeinanderprallen einer Mutter mit ihrer Tochter, wobei schnell alte Verletzungen aufreißen.

Mutter Fabienne (Deneuve) hat gerade ihre Memoiren geschrieben, die wie der Film „La Vérité“ (Die Wahrheit) heißen. Und Tochter Lumir (Binoche) ist sauer. Nichts davon, was Maman geschrieben hat, hat sich so zugetragen. Zur Sicherheit hat sie sie das Manuskript auch nicht vorab lesen lassen, damit Lumir gar nicht erst widersprechen kann.

Jetzt ist sie eigens aus New York angereist. Sie kommt mit ihrem Mann (Ethan Hawke), einem zweitklassigen Seriendarsteller mit Alkoholproblem, und ihrer kleinen Tochter. Die staunen nicht schlecht, wie schnell sich Lumir und Fabienne in den Haaren liegen. Fabienne ist sich keiner Schuld bewusst. Sie ist halt Schauspielerin. Sie kennt keine eigenen Gefühle, nimmt immer nur Rollen an. Selbst zu Hause ist sie nicht privat, sondern die Diva. Und auch die Memoiren-Autorin ist nur eine Rolle.

Aber Erinnerungen sind trügerisch. Beim gemeinsamen Besuch im Filmstudio ist Lumir überrascht, dass sie alles viel größer in Erinnerung hat. Sie war halt klein damals. So stellt sie fest, dass sie oft nur das Negative gespeichert und das Gute verdrängt hat. Am Ende wird sie auf ihre Weise parieren: indem sie als Drehbuchautorin ihren Lieben Worte in den Mund legt, die ihre eigene Wahrheit erzählen.

„La Vérité“ gibt gleich einen doppelten Blick hinter die Kulissen: Der Film blickt hinter die Fassade eines Stars. Und zugleich in die Traumfabrik. Fabienne dreht gerade einen Film über eine Frau, die ins Weltall reist und nicht altert, während ihre Tochter älter wird.

Ein hübscher Film mit vielen Spiegelungen. In dem vor allem die Deneuve auch viel von ihrer eigenen Persona mitgibt. Eine traurige Note dabei ist, dass dies der letzte Film vor ihrem Schlaganfall im November war. Noch ist ungewiss, ob die 76-Jährige je wieder spielen kann. Der Film wäre dann so etwas wie ein Abschied und Vermächtnis. Ein Satz wie „Vielleicht wird es ja das letzte Mal sein“ kriegt da eine ganz andere Bedeutung.

„La Vérité“ F/Japan 2019, 106 Min., o. A., R: Hirokazu Koreeda, D: Ethan Hawke, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, im 3001 (auch OmU), Blankeneser, Passage, Zeise (auch OmU); www.la-verite-derfilm.de