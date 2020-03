Milky Chance: Zwei Träumer in der Sporthalle

Bei deutschen Künstlern, die in den US-amerikanischen-Charts erfolgreich sind, denkt man meist an Nena, Kraftwerk oder die Scorpions. Seit einigen Jahren gehören aber auch Clemens Rehbein und Philipp Dausch aus Kassel dazu. Seit 2012 bilden die beiden das Duo Milky Chance und konnten mit ihrer Debütsingle „Stolen Dance“ direkt die zweifache Platin-Schallplatte für mehr als zwei Millionen verkaufte Exemplare in den USA feiern. Seitdem haben sie sich mit ihrer Mischung aus Folk, Weltmusik und Electronic einen festen Platz in den internationalen Hitparaden und auf großen Festivalbühnen gesichert.

Ende 2019 erschien das inzwischen dritte Studioalbum „Mind The Moon“, auf dem Milky Chance ihrem bewährten Konzept eines globalen Pop treu bleiben. Dafür hat sich das Duo erneut von Musik aus aller Welt beeinflussen lassen. So folgt der Eröffnungstitel „Fado“ den Spuren der portugiesischen Volksmusik und in Zusammenarbeit mit der legendären südafrikanischen Chorgruppe Ladysmith Black Mambazo entstand der Song „Eden’s Garden“. Die Gospelsänger um ihren Gründer Joseph Shabalala wurden durch ihre Kooperation mit Paul Simon auf seinem Album „Graceland“ bekannt. Als weiterer Gast ist die australische Singer-Songwriterin Tash Sultana im Titel „Daydreaming“ zu hören.

Überhaupt geht es bei Milky Chance viel ums Träumen – von globaler Verständigung und einem Leben in Einklang und Rücksicht auf unsere Umwelt. Deshalb hat die Band das Projekt „Milky Change“ ins Leben gerufen, mit dem sie versucht, in der Musikbranche für ein nachhaltigeren Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu sorgen.

Mittlerweile sind sowohl Clemens Rehbein als auch Philipp Dausch Familienväter geworden, was sie aber nicht davon abhält, in diesem Jahr eine ausgedehnte Welttournee über drei Kontinente zu absolvieren. Am 5. März spielt Milky Chance in der Sporthalle.

Milky Chance Do, 5.3., 20.00, Sporthalle (U Lattenkamp), Krochmannstraße 55, Karten zu 38,35 im Vorverkauf; www.milkychance.net