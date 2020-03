Alanis Morissette nach acht Jahren wieder in Hamburg

Nach acht Jahren ohne neues Album und Hamburg-Besuch (damals im CCH) ist 2020 das Jahr für Fans der kanadischen Sängerin Alanis Morissette: Im Mai erscheint ihre neue Platte „Such Pretty Forks In The Road“, und damit geht es auch am 8. Oktober in die Barclaycard Arena.

Alanis Morissette Do 8.10., 20.00, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten ab 64,75 im Vorverkauf; alanis.com