Lesen vor der – abgesagten – Leipziger Buchmesse

Am 12. März hätte die Leipziger Buchmesse mit einer großen Preisverleihung beginnen sollen – abgesagt in der Corona-Krise. Dennoch hat das Literaturhaus die Nominierten der Kategorie Belletristik eingeladen, an diesem Mittwoch aus ihren Büchern zu lesen. Das sind Verena Güntner (Foto), Maren Kames, Leif Randt, Ingo Schulze und Lutz Seiler.

