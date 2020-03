Katie Melua kommt in die Barclaycard Arena

Ihr Lied über neun Millionen Fahrräder in der chinesischen Hauptstadt machte Katie Melua 2005 zu einem Weltstar. Die Britin mit der gefühlvoll-warmen Stimme und georgischen Wurzeln kommt am 4. Oktober nach Hamburg in die Barclaycard Arena

Katie Melua So 4.10., 19.00, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten zu 58,40 bis 107,28 in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, T. 30 30 98 98; www.katiemelua.com